LPI-J: Vermisstenmeldung der LPI Saalfeld - Erweiterung für Weimar

Seit dem vergangenen Wochenende sucht die Polizei mit einem Großaufgebot nach einer 36-jährigen Frau im Bereich Lauscha im Landkreis Sonneberg. Es handelt sich um Karolin Schönemann, die mit ihrem 3 Wochen alten Säugling in einem Feriendorf beherbergt war. Angehörige fanden das 3 Wochen alte Mädchen allein in der Unterkunft vor und informierten die Polizei. Im Rahmen der Maßnahmen wurde das Kind nach gesundheitlicher Untersuchung im Krankenhaus in die Obhut des Jugendamtes gegeben. Die Vermisste hat man letztmalig am Samstag in der Unterkunft gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthalt unbekannt. Ermittlungen haben ergeben, dass sich die gesuchte Frau in der Vergangenheit auch im Bereich Weimar aufgehalten hat. Daher bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Karolin S. geben kann, wird gebeten, die KPI Saalfeld unter der Telefonnummer 03672 417-1464 zu kontaktieren.

Zur Beschreibung der Gesuchten kann neben den Fotos folgendes angegeben werden:

- ca. 160 cm groß und von schlanker Statur - braune, schulterlange Haare - bekleidet mutmaßlich mit rot-weißer Jacke

