Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung der LPI Jena

Weimar (ots)

Seit Sonntag, den 13. Oktober 2024, wird die 72-jährige Eva-Marie L. aus einem Wohnheim in Weimar vermisst. Eva-Marie ist ca. 160 cm groß und hat kurze graue Haare. Bekleidet ist sie mit einer beigefarbenen Jacke und einer braunen Hose.

Seitens der Polizei fanden bereits umfangreiche Suchmaßnahmen in und um Weimar mit Unterstützung eines Fährtensuchhundes sowie einem Polizeihubschrauber statt. Auf Grundlage dieser Absuche liegen Hinweise vor, dass die Vermisste möglicherweise den öffentlichen Nahverkehr ab der Kaunaser Straße benutzt hat. In der Vergangenheit war sie schon mehrfach vermisst. Neben einer Feststellung durch aufmerksame Passanten wurde sie auch schon im Bereich Hamburg aufgegriffen. Aufgrund ihres körperlichen und geistigen Zustandes kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Eva-Marie L. geben? Wer hat die Vermisste seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann andere Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Polizei Weimar unter 03643 882-0, per E-Mail an kps.weimar@polizei.thueringen.de oder an jede andere Polizeidienststelle. Die zugehörige Vorgangsnummer lautet 0265302/2024.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell