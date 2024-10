Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Person

Weimar (ots)

Seit Dienstag, den 08. Oktober 2024, wird der 71-jährige Wilfried Günther aus Schwerstedt vermisst. Herr Günther ist ca. 175 - 180 cm groß und von hagerer Statur. Er hat weißes, lichtes Haar, einen Schnurrbart und trägt eine Brille. Zur Bekleidung ist bekannt, dass Herr Günther zuletzt einen dunkelgrünen Polo-Pullover sowie eine dunkelbraun-weiß karierte Jacke und eine Jeans trug. Zudem hat er einen auffällig gebückten Gang. Letztmalig wurde Herr Günther am gestrigen Tag gegen 09:45 Uhr an seiner Wohnanschrift in Schwerstedt gesehen. Seitdem ist sein Aufenthalt unbekannt. Vermutlich bewegt er sich mit seinem PKW, einem blauen Skoda Kamiq, fort. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Herr Günther in einer hilflosen Lage befindet. Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Herrn Günther geben? Wer hat den Vermissten sowie dessen PKW seit seinem Verschwinden gesehen oder kann andere Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Polizei Weimar unter 03643 882-0, per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de oder an jede andere Polizeidienststelle. Die zugehörige Vorgangsnummer lautet 0261107/2024.

