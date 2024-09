Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung

Jena (ots)

Seit Freitag, den 20. September 2024, wird der 15-jährige Eric-Pascal B. aus Jena vermisst. Eric-Pascal ist ca. 170 cm groß und von sehr schlanker Statur. Er hat dunkle Haare. Bekleidet ist er mit einem schwarzen Pullover, schwarzen Nike-Schuhen und einer dunkelblauen Jeans. Ebenso führt er eine schwarze Gucci-Männer-Handtasche mit sich. Letztmalig wurde Eric-Pascal am Freitag gegen 17:30 Uhr an seiner Wohnadresse gesehen. Seitdem ist sein Aufenthalt unbekannt. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Eric-Pascal in einer hilflosen Lage befindet. Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Eric-Pascal geben? Wer hat den Vermissten seit seinem Verschwinden gesehen oder kann andere Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter 03641-811124, per E-Mail an dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de oder an jede andere Polizeidienststelle. Die zugehörige Vorgangsnummer lautet 0246309/2024

