Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Von der Straßenbahn erfasst

Jena (ots)

Ein unaufmerksames Überqueren von Schienen führte am Dienstag zu einem Verkehrsunglück. Ein junges Mädchen lief am Morgen über den Schienenbereich einer Straßenbahn in Höhe des Jenaer Stadions und achtete dabei nicht auf eine herankommende Tram. Sie wurde daraufhin seitlich von der Straßenbahn erfasst und stürzte zu Boden. Glücklicherweise blieb es bei leichten Verletzungen, die in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt wurden. Der Straßenbahnfahrer sowie andere Passanten und Insassen kamen mit einem Schrecken davon.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell