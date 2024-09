Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung

Bild-Infos

Download

Weimar (ots)

Seit Mittwoch, dem 11. September 2024, wird die 43-jährige Jessica Dietzsch aus Weimar vermisst. Frau Dietzsch hat langes schwarzes Haar. Bekleidet war sie zuletzt mit einer blauen Jeans und einem rosafarbenden Langarmshirt. Vermutlich hat Frau Dietzsch einen grauweißen Pullover dabei. Letztmalig wurde Frau Dietzsch am Mittwoch gegen 9 Uhr an der Wohnanschrift ihres Lebensgefährten in der Ortslage Schöndorf gesehen. Ihr Mobiltelefon führt die Vermisste nicht mit. Aufgrund den bisher erlangten Hinweisen ist es nicht ausgeschlossen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Frau Dietzsch geben? Wer hat die Vermisste seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann andere Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Polizei Weimar unter 03643 882-0, per E-Mail an kps.weimar@polizei.thueringen.de oder an jede andere Polizeidienststelle. Die zugehörige Vorgangsnummer lautet 0239392/2024.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell