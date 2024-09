Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung der LPI Jena

Weimarer Land (ots)

Seit Dienstag, den 31. Juli 2024, wird die 23-jährige Sofia S. aus Blankenhain vermisst.

Sofia ist ca. 170 cm groß und von schlanker Statur. Sie hat brünettes, fast schulterlanges Haar mit blonden Strähnen. Das Haar ist zum Mittelscheitel gekämmt und ihr Pony fällt meist über das linke Auge. Bekleidet ist sie mit einem blau-weiß verwaschenem Kapuzenpulli, einer schwarzen Dreiviertelhose und Sandaletten. Sie führt einen braunen Rucksack und eine Sonnenbrille bei sich.

Die Vermisste war bereits mehrfach abgängig und hatte sich damals im Bereich Berlin, Halle, Leipzig oder Zwickau aufgehalten. Derzeit liegen der Polizei Hinweise vor, dass sie in Richtung Berlin unterwegs ist. Aufgrund ihres körperlichen und geistigen Zustandes kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Sofia S. geben? Wer hat die Vermisste seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann andere Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Weimar unter 03643 882-0, per E-Mail an kps.weimar@polizei.thueringen.de oder an jede andere Polizeidienststelle. Die zugehörige Vorgangsnummer lautet 0199041/2024.

