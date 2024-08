LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung der PI Weimar nach vermisster Person

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Rodigast: Eine junge Teenagerin wählte am späten Nachmittag des vergangenen Donnerstages den Notruf, weil sie sich beim Spazierengehen verlaufen hatte. Im Zusammenwirken mit der Rettungsleitstelle konnte der Aufenthalt der Hilfesuchenden ermittelt und sie in der Nähe von Rodigast angetroffen werden. Wohl auf, doch mit einem Schrecken aufgrund der hilflosen Erfahrung, konnte sie an ihre Eltern in Jena übergeben werden. Rückfragen bitte an: ...

mehr