LPI-J: Vermisstenmeldung

Jena

Seit Mittwoch, den 14. August 2024, wird die 12-jährige Lilly-Celine Poost aus Jena vermisst. Lilly-Celine ist ca. 163 cm groß und von normaler Statur. Sie hat dunkle schulterlange Haare und trägt eine feste Zahnspange. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine beige Sweatjacke, eine kurze Hose in Grün, ein weißes Spitzenoberteil sowie weiße Turnschuhe. Letztmalig wurde Lilly-Celine am Mittwochmittag, gegen 13:30 Uhr an der elterlichen Wohnanschrift in der Felix-Auerbach-Straße sowie gegen 18 Uhr an der Tramhaltestelle Klinikum gesehen. Aufgrund ihres Bekanntenkreises wird ein Aufenthalt im Stadtgebiet von Jena vermutet, jedoch ist dieser derzeit unbekannt.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich Lilly-Celine aufgrund ihres Alters in einer hilflosen Lage befindet.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Lilly-Celine Poost geben? Wer hat die Vermisste seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann andere Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter 03641 810, per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de oder an jede andere Polizeidienststelle. Das zugehörige Aktenzeichen lautet 210714/2024.

