Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung

Bild-Infos

Download

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Seit Mittwoch, dem 14. August 2024, wird die 15-jährige Celin Schellenberg aus einer klinischen Einrichtung in Stadtroda vermisst.

Celin ist ca. 160 cm groß und von schlanker Statur. Sie hat dunkle lockige Haare, die möglichweise zu einem Zopf gebunden sind. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein dunkelblaues Poloshirt, eine knielange graue Hose der Marke "Strauss", weiße Socken und Sandalen. Vermutlich führt sie kein Bargeld mit sich. Letztmalig wurde Celin am heutigen Tag gegen 10:30 Uhr auf dem Klinikgelände in Stadtroda gesehen. Hier verabschiedete sie sich bei Mitpatienten und bat diese, sie bei der Schule zu entschuldigen.

Seitdem ist ihr Aufenthalt unbekannt. Am vergangenen Wochenende äußerte sie bereits aus dem Klinikbereich "abhauen" zu wollen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Celin in einer hilflosen Lage befindet.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Celin Schellenberg geben? Wer hat die Vermisste seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann andere Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Polizei Saale-Holzland unter 0361 5743-56100, per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de oder an jede andere Polizeidienststelle. Die zugehörige Vorgangsnummer lautet 24329567.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell