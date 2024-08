Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung der PI Weimar nach vermisster Person

Weimar (ots)

Seit dem 01.08.2024 wird der 66-jährige Reinhard Eckbert Schulze aus Ulla (Grammetal) vermisst. Herr Schulze wurde letztmalig am 31.07.2024 an seiner Wohnanschrift gesehen. Am 01.08.2024 verließ er seine Wohnanschrift mit seinem Pkw. Seither besteht kein Kontakt mehr zu ihm. Er ist etwa 1,80 m groß, kräftig und hat kurze, braun-gräuliche Haare. Bekleidet ist er vermutlich mit einem weißen T-Shirt und einer grauen Jogginghose. Herr Schulze ist mit einem blauen Suzuki mit dem amtl. Kennzeichen: WE-YU 19 unterwegs. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Reinhard Eckbert Schulze in einer hilflosen Lage befindet.

Wer kann Hinweise zum Verbleib des Vermissten oder des Fahrzeugs geben?

Hinweise nimmt die Polizei Weimar unter 03643/882-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

