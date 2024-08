Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Suche nach Vermissten aus Jena

Bild-Infos

Download

Jena (ots)

Seit Freitag, dem 2. August 2024, wird der 53-jährige Leonid Ishchenko aus Jena vermisst. Herr Ishchenko ist ca. 175 cm groß und sehr schlanker Statur. Er hat kurze graue Haare und trägt zumeist ein braunes Basecap. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er ein kurzes weißes Hemd mit einem karierten Farblinienmuster (wie im Bild) und graue Turnschuhe. Weiteres ist zur Bekleidung nicht bekannt. Herr Ishchenko spricht und versteht Deutsch. Letztmalig wurde er am Freitagabend gegen 21 Uhr in der Gartenanlage Am Brückenweidigt gesehen. Er könnte sich auf den Weg zu seiner Wohnanschrift in der Fritz-Ritter-Straße begeben haben, was jedoch nicht gesichert ist. Zumindest ist Herr Ishchenko dort nicht angekommen. Auch erschien er am heutigen Montagmorgen nicht an seiner Arbeitsstätte in Schorba. Auch hat er sich vorab nicht abgemeldet, was aufgrund seiner Zuverlässigkeit ungewöhnlich ist.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich Herr Ishchenko in einer hilflosen Lage befindet.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Leonid Ishchenko geben? Wer hat den Vermissten seit seinem Verschwinden am 2. August 2024 gesehen, oder kann andere Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter 03641 - 810, per E-Mail an id.jena@polizei.thueringen.de oder an jede andere Polizeidienststelle. Das zugehörige Aktenzeichen lautet 200984/2024.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell