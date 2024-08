Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahndung nach vermisstem Mädchen in Jena

Jena (ots)

Am Nachmittag des 01.08.2024 meldete die Mutter ihre 14 jährige Tochter, Marie Wessel vermisst. Das Mädchen verließ die Wohnung am Morgen gegen 06:45 Uhr. Die Vermisste befand sich eigentlich auf dem Weg zur Galileo-Schule in Jena Winzerla, kam dort aber nie an.

Die Vermisste wird folgend beschrieben:

- Name: Marie Wessel - weiblich - deutsch - 14 Jahre alt - 162 cm groß - ca. 40kg schwer - schulterlange, braune Haare - Bekleidung: schwarze Jeanshohe, schwarz/weißer Pullover, schwarze Sneaker

Es wird angenommen, dass sich die Vermisste im Stadtgebeit Jena aufhält. Die Polizei geht derzeit nicht von einem strafrechtlichen Hintergrund aus.

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt die Polizei dankend unter der Telefonnumemr 03641 810 entgegen.

