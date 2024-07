Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung nach Minderjähriger

Jena, Erfurt

Seit Dienstag, dem 29. Juni 2024, wird die 16-jährige Amina Endres aus Jena vermisst.

Amina ist ca. 161 cm groß und sehr schlanker Statur. Sie hat dunkle Haare, braune Augen und ist äthiopische Staatsangehörige. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein Kopftuch und ein olivgrünes Oberteil. Weiteres ist zur Bekleidung nicht bekannt. Amina ist seit knapp zwei Monaten in Deutschland und spricht lediglich Englisch. Sie war in Obhut einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Jena. Letztmalig wurde Amina am Samstag, den 29. Juni 2024, gegen 16 Uhr an der Einrichtung in der Lindenhöhe gesehen. Hier meldete sie sich ordnungsgemäß zum Verlassen ab, kehrte jedoch bis dato nicht zurück. Aktuell gibt es Hinweise, dass sich Amira in Erfurt aufhalten könnte.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich Amina Endres, aufgrund ihres Alters und Sprach- sowie Ortsunkundigkeit, in einer hilflosen Lage befindet.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Amina Endres geben?

Wer hat die Vermisste seit ihrem Verschwinden am 29. Juni 2024 gesehen, oder kann andere Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter 03641 - 810, per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de oder an jede andere Polizeidienststelle. Das zugehörige Aktenzeichen lautet 167924/2024.

