LPI-J: Vermisste Jugendliche aus Jena

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Crossen a.d.E.: In den frühen Abendstunden rückten Feuerwehr und Polizei am Dienstag in die Dr.-Maruschky-Straße aus. Grund war, dass Zeugen Rauch aus einem leerstehenden Haus wahrgenommen hatten. Die Kameraden der Feuerwehr konnten die Flammen zügig löschen, sodass ein Übergreifen auf das Gebäude unterbunden wurde. Augenscheinlich hatte sich ein Unbekannter widerrechtlich Zutritt zum Gebäude verschafft und in der Folge Unrat angezündet. ...

