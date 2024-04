LPI-J: Pressemeldung der LPI Jena, ID Jena

Landespolizeiinspektion Jena

Vermisster Rentner aufgefunden

Der seit ca. 10:30 Uhr am heutigen Tage vermisste Rentner Herr: Wolfgang Iffland aus der Drackendorfer Straße in Jena, konnte am frühen Abend wohlbehanten durch Angehörige aufgefunden werden. Herr Iffland wurde im Innenstadtbereich gefunden. Er saß auf einer Parkbank am Eichplatz.

