LPI-J: Im Streit geschlagen

Jena (ots) - Zwei Jugendliche (16 und 17 Jahre) begaben sich am Donnerstagabend auf einen gefährlichen Ausflug. Über eine Feuerleiter bestiegen diese ein Dach einer Firmenhalle in der Löbstedter Straße. Hier brach der 17-Jährige durch das Oberlicht und stürzte achteineinhalb Meter in die Tiefe. Durch den Sturz erlitt er schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 16-Jährige wurde mittels der ...

