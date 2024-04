LPI-J: Vermisstenmeldung

Landespolizeiinspektion Jena

Seit Samstag, dem 30. März 2024, wird der 33-jährige Eduard Munteanu aus Jena vermisst. Herr Munteanu trägt eine blaue Jeans, einen graublauen Pullover mit Querstreifen, schwarze Turnschuhen und hat, aufgrund eines Krankheitsbildes, ein verändertes Gangbild. Letztmalig hatten Bezugspersonen von Herrn Munteanu ihn am Samstag gegen 18:00 Uhr in seiner Rehaeinrichtung in der Naumburger Straße, einem Seniorenheim, gesehen. Hier hat er die Einrichtung sodann in unbekannte Richtung verlassen. Herr Munteanu ist ortsunkundig und gegebenenfalls desorientiert.

Es ist nicht auszuschließen, dass sich Herr Munteanu in einer hilflosen Lage befindet.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Herrn Munteanu geben? Wer hat den Vermissten seit seinem Verschwinden am 30. März 2024 gesehen, oder kann andere Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter 03641 - 810, per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

