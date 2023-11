LPI-J: Unter Alkoholeinfluss

Weimar (ots) - Am Samstagabend kam es zum Auslösen einer Brandmeldeanlage im Weimarer Atrium. Unbekannte Täter schlugen die Schutzscheibe des Feueralarms am Ausgang Harry-Graf-Kessler-Straße ein und verursachten so einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Weimar (Tel. 03643882-0 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de) entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr