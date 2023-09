Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung zu Fahrlässiger Körperverletzung durch Hundebiss

Jena, Weimar, Apolda, Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung des Täterlichtbildes sowie zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor. Am 06.05.2023 gegen 13:30 Uhr kam es im Bereich der Neuen Brücke im Ilmpark Weimar zu einer Fahrlässigen Körperverletzung aufgrund eines Hundebisses. Die unbekannte Täterin führte zwei Hunde an der Leine. Eines der beiden Tiere biss einer Frau ins Bein, wodurch diese verletzt wurde. Wer kann Hinweise zur Identität der unbekannten Täterin geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Weimar unter 03643 882 0 oder per Mail an PI.Weimar@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0116325/2023 entgegen.

