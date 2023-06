LPI-J: 16-Jährige Vermisste wohlauf

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Im Krankenhaus endete ein Ausflug einer 13-Jährigen am Sonntagmitttag in Eisenberg. Das Mädchen war mit ihrem Fahrrad auf der Carl-von Ossietzky-Straße in Richtung Saasaer Straße unterwegs. Aus bisher noch unklaren Gründen stieß sie gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 13-Jährige und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. ...

