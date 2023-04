Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Jena (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung der Täterlichtbilder sowie zur Öffentlichkeitsfahndung liegt vor.

Am Dienstag, dem 17.01.2023, zwischen 15:30 Uhr und 17 Uhr entwendeten die zwei unbekannten Tatverdächtigen in den Geschäfts- und Verkaufsräumen einer Parfümeriekette in der Goethestraße in Jena mehrere hochwertige Parfumflacons im Gesamtwert von fast 1.400 EUR, um die Waren ohne zu bezahlen für sich zu behalten. Hierbei gingen die zwei Täter arbeitsteilig vor und handelten in zwei aufeinanderfolgenden Taten. Nach der ersten Tat verließen die Personen die Geschäftsräume nach ca. 15 Minuten mit einem Teil der Beute und kehrten knapp 45 Minuten später, mit gewechselter Oberbekleidung, zurück, um ihre anberaumte Tat zu vollenden. Die Beschuldigten nahmen hierfür die Parfümflaschen aus dem Warenträger und steckten diese bei beiden Tathandlungen in die mitgeführten Tüten/Beutel.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder gar den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Jena zu melden. Die Erreichbarkeit ist unter 06341 810 oder per Mail an id.ed.jena@polizei.thueringen.de gegeben. Die Erreichbarkeit ist unter 06341 810 oder per Mail an id.ed.jena@polizei.thueringen.de gegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell