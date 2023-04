LPI-J: Vermisstenmeldung

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Zu einem Verkehrsunfall beim Ausparken kam es am Dienstagnachmittag in der Neustädter Straße. Eine 28-jährige Fahrerin eines Pkw Toyota rangierte rückwärts aus einer Parklücke und übersah hierbei einen dahinter geparkten Pkw Volvo. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, welche dadurch beschädigt wurden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

