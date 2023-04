LPI-J: Fahndung nach vermisstem Mann aus Jena

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ein Diebespärchen war am Dienstagvormittag in Kahla unterwegs. Wie eine Mitarbeiterin eines Sonderpostenmarktes in der Christian-Eckardt-Straße mitteilte, hatte sie einen Diebstahl beobachtet. Während eine unbekannte Frau mit einem Sack Blumenerde an der Kasse ansteht, schob ein Mann mehrere Säcke selbiger Erde durch den Zaun und verlud diese in der Folge in einen Pkw Audi. Eine weitere Mitarbeiterin sprach den Mann auf sein Handeln an. ...

