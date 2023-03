Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Suche nach vermisster Jugendlichen

Weimar, Erfurt (ots)

Seit Dienstag, dem 14. März 2023, wird die 15-jährige Sophia P. aus Großobringen vermisst. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich Sophia in Erfurt aufhält. Von einem Besuch in der Landeshauptstadt kam sie nicht zurück. Sophia ist ca. 1,53 m groß und von schlanker Statur. Sie hat schwarze lange Haare, welche sie mit einem Mittelscheitel trägt. Auffällig sind rote Strähnen in den Haaren. Zum Zeitpunkt ihres Verlassens der Einrichtung, in der sie untergebracht ist, war Sophia mit einem grau-schwarzen Windbreaker mit schwarz-blauen Schal und einer schwarzen Jogginghose mit buntem Aufdruck bekleidet. Zudem trug sie schwarze Turnschuhe. Sie ist wahrscheinlich mit einem blauen Rucksack und / oder einer schwarzen Umhängetasche unterwegs. Da bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Erkenntnisse zu Sophias Aufenthaltsort vorliegen, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Sophia P. machen? Wer hat die Jugendliche seit ihrem Verschwinden am Dienstag gesehen, oder kann andere Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Hinweise bitte an die Polizei Weimar unter 03643 - 882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de oder jede andere Polizeidienststelle.

