LPI-J: Suche nach der vermissten Emily aus Jena

Saale-Holzland (ots) - Insgesamt vier angegriffene Gartenparzellen wurden am Dienstag in Bad Klosterlausnitz bekannt. Der oder die Täter öffneten jeweils die auf den Grundstücken am Triftberg befindlichen Lauben und nahmen mehrere Kleinwerkzeuge an sich. Die entsprechenden Anzeigen wurden gefertigt, Hinweise zu dem oder den Tätern liegen aktuell nicht vor. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

