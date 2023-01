LPI-J: Vermisstenmeldung

Landespolizeiinspektion Jena

Apolda (ots)

Seit Dienstag, dem 03. Januar 2023, wird die 12-jährige Enny-Sue R. aus Obertrebra vermisst. Enny-Sue ist ca. 1,60 m groß, von schlanker und sportlicher Statur, hat lange blonde Haare und Sommersprossen. Außerdem hat sie eine feste Zahnspange im Oberkiefer. Sie trug zum Zeitpunkt des Verlassens der Wohnung schwarze Turnschuhe der Marke "New Balance", eine Jeanshose oder Leggins und vermutlich eine Sweatjacke. Enny-Sue wurde letztmalig gegen 15:45 Uhr in der mütterlichen Wohnung gesehen. Beim Verlassen nahm sie ca. 30,- Euro Bargeld, ein paar Bekleidungsgegenstände sowie ihre Schulsachen mit. Nachdem ihre Mutter für Einkäufe die Wohnung verließ stellte sie bei Rückkehr fest, dass ihre Tochter nicht mehr daheim war. Nach eigener aber leider erfolgloser Suche informierte die Mutter gegen 20:00 Uhr die Polizei Apolda über das Verschwinden ihrer Tochter.

Vorerst wurde davon ausgegangen, dass Enny-Sue von allein wieder nach Hause kommt oder spätestens am Folgetag, sprich am Mittwoch den 04. Januar 2023, in ihre Schule geht. Da sie jedoch an beiden Örtlichkeiten nicht auftauchte, wendet sich die Polizei an die Bevölkerung.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Enny-Sue R. geben? Wer hat die Jugendliche seit ihrem Verschwinden am Dienstag gesehen, oder kann andere Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Hinweise bitte an die Polizei Apolda unter 03644 - 5410 oder jede andere Polizeidienststelle.

