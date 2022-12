Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug demoliert

Weimar (ots)

In der Zeit von ca. 15:00 Uhr bis 20:30 Uhr ließen sich Unbekannte am Donnerstag an einem Pkw in der William-Shakespeare-Straße in Weimar aus. Der/die Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe eines parkenden Pkw Seat ein. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

