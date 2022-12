Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Garage aufgebrochen

Weimar (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag machten sich Unbekannte an drei Garagen nahe der Florian-Geyer-Straße in Weimar zu schaffen. Mit Hilfe eines unbekannten Hebelwerkzeuges wurde versucht, die Tore gewaltsam zu öffnen. Zwei Tore hielten der Gewaltanwendung stand, ein Drittes gab nach, jedoch wurde aus dieser Garage nichts entwendet. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 30 EUR. Zeugen werden gebeten, Hinweise zur Tat oder zu Tatverdächtigen an die Polizei in Weimar unter 03643/882-0 zu richten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell