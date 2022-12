Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tageseinbruch in Einfamilienhaus

Apolda (ots)

Am Donnerstag den 22.12.2022 meldete der 81-jährige Hausbesitzer einen Einbruch in sein Haus in der Friedrich-Engels-Straße in Apolda. 2 männliche unbekannte Täter verschafften sich mittels Brecheisen Zugang über die Hauseingangstür. Die 2 Täter machten sich im Arbeitszimmer zu schaffen. Womit die sie allerdings nicht gerechnet haben, ist, das der 81-Jährige sich schlafend auf der oberen Etage befand. Als sie dies bemerkten flüchteten sie in unbekannte Richtung. Sie entwendeten 2 Sportbögen, 1 Laptop, 2 Sportpokale. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Aufgrund einer benachbarten Kamera konnten die 2 Täter aufgenommen werden. Die Ermittlungen laufen, sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen.

