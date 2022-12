LPI-J: 5 Haftbefehle realisiert

Jena (ots) - Am 18.12.2022, gegen 20:40 Uhr kam es an der Kreuzung Buttstädter Straße / Franckestraße in Apolda zu einem Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger BMW-Fahrer missachtete die Vorfahrt, als er nach links abbiegen wollte und stieß frontal mit einer 44-jährigen Seat-Fahrerin zusammen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beide Fahrzeuge erlitten einen Frontschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda ...

