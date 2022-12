Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schneeballschlacht endet in Körperverletzung

Weimar (ots)

Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr wurde die Polizei zu einer Körperverletzung in Altschöndorf gerufen. Zwei Jugendliche (16 und 19 Jahre) hatten sich zuvor am winterlichen Wetter erfreut und sich gegenseitig mit Schneebällen beworfen. Dies missfiel offensichtlich zwei Anwohnern. Es kam zu einer verbalen Streitigkeit über das Werfen von Schneebällen, welche in gegenseitigen Schlägen und Tritten endete. Die Jugendlichen blieben unverletzt. Die beiden Anwohner entfernten sich noch vor Eintreffen der Polizei vom Tatort.

