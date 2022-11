LPI-J: Drogen sind nicht legal - schon gar nicht diese!!!

Apolda (ots) - Am 19.11.2022 jeweils zur Mittagszeit zwischen 12:00 Uhr - 13:00 Uhr kam es in Bad Sulza am Friedhof und in Schmiedehausen an einem Waldweg zu Einbrüchen in Pkw. Bei beiden Sachverhalten wurde die Beifahrerseite durch Unbekannte aufgesucht und die Scheiben eingeschlagen. Im konkreten Fall Bad Sulza wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Jedoch entstand Sachschaden von 400 Euro. Im Sachverhalt Schmiedehausen wurde eine Geldbörse entwendet, welche ...

