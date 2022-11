LPI-J: Bitte um Mitfahndung

Jena (ots) - Am Freitagabend, den 11.11.2022, wurde auf dem Sportgelände des USV Jena ein Spint in den Umkleideräumlichkeiten aufgebrochen. Der 32-Jährige Geschädigte befand sich beim Sport und musste anschließend das Fehlen u.a. von Geldbörse und Schlüsselbund feststellen. Wer hat in der Zeit von 20:00 Uhr - 21:30 Uhr auf dem Gelände des USV und in Umgebung verdächtige Beobachtungen wahrnehmen können? Seit mehreren Monaten sind Sportanlagen in Jena vermehrt von ...

mehr