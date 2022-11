Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Elektrische Werkzeuge sowie Kraftstoff entwendet

Jena (ots)

Donnertagmorgen, kurz vor 06 Uhr, teilte ein Zeuge einen Einbruch in eine Lagerhalle in der Ortslage Golmsdorf mit. Unbekannte hatten eine Lagerhalle am Kirchweg gewaltsam geöffnet und von mehreren in der Halle untergestellten Fahrzeugen den Kraftstoff entwendet. Überdies nahmen die Langfinger auch mehrere Werkzeuge an sich und entfernten sich im Anschluss unerkannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428 - 640 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell