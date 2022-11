Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigarettenautomat aufgeknackt

Weimar (ots)

Samstagnacht wurde den Polizeibeamten der Stadt Weimar mitgeteilt, dass in der Washingtonstraße in Weimar ein Zigarettenautomat aufgebrochen wurde. Mehrere unbekannte Täter haben mit unbekanntem Werkzeug den Automaten öffnen können und den gesamten Inhalt an Zigarettenschachteln entwendet. Lediglich etwas Kleingeld haben die Täter zurückgelassen. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen nach den unbekannten Tätern blieben ohne Erfolg. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de in Verbindung zu setzen.

