LPI-J: Bei Verkehrsunfall überschlagen

Apolda (ots) - Am Samstag im Zeitraum von 11:15 Uhr bis 14:30 Uhr hat ein unbekannter Täter einen Stromkasten in Apolda, Faulborn umgetreten und dadurch auch innenliegende Kabel beschädigt. Der Sachschaden wurde auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Apolda in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: ...

