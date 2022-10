Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin auf nasser Fahrbahn gestürzt

Weimar (ots)

In der Nacht zu Freitag befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Rennrad die Belvederer Allee stadteinwärts. An der Falkenburg wechselte sie auf den Radweg und kam aufgrund von Nässe in Verbindung mit Laub zu Fall. Dabei ging eine Glasflasche, welche sie in der Hand hielt, zu Bruch. Dadurch zog sie sich Verletzungen am Unterarm zu, woraufhin sie in ein Klinikum gebracht wurde.

