LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Apolda (ots) - In der Nacht zum 13.10.2022 wurde im Gewerbegebiet in Apolda aus einem Radlader Treibstoff gestohlen. Unbekannte Täter bohrten ein Loch in den Tank des Radladers. Es wurden 120 Liter Dieselkraftstoff im Wert von ca. 250,- Euro entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda ...

mehr