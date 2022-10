LPI-J: Unfall mit Folgen

Jena (ots) - Mittwochnachmittag teilte ein Zeuge mit, dass es soeben zu einem Unfall beim Einparken gekommen sei. Der 64-jährige Fahrer eines Citroen wollte ein eine Parklücke am Kochersgraben einparken, stieß hierbei jedoch gegen einen ordnungsgemäß geparkten Audi. In Folge dessen entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

