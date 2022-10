Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Seit Sonntagvormittag, dem 02. Oktober 2022, wird der 17-jährige Robin E. aus Hermsdorf vermisst. Robin ist ca. 1,83 m groß, von normaler Statur, ist Brillenträger und hat kurze blonde Haare sowie einen Drei-Tage-Bart. Er trug zum Zeitpunkt des Verlassens der Wohnung schwarze Turnschuhe mit weißen Schnürsenkeln, eine dunkle Jeanshose und einen dunkelblauen Kapuzenpullover. Robin wurde letztmalig gegen 01:30 Uhr am Sonntagmorgen in der elterlichen Wohnung gesehen. Gegen 11 Uhr am Vormittag stellte dann die Mutter das Verschwinden von Robin fest.

Vorerst wurde davon ausgegangen, dass Robin zeitnah wieder nach Hause zurückkehrt, zudem er heute auch Berufsschule hätte. Da er hier jedoch nicht zugegen war, wendet sich die Polizei an die Bevölkerung.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Robin E. geben? Wer hat den Jugendlichen seit ihrem Verschwinden am Sonntag gesehen, oder kann andere Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben?

Hinweise bitte an die Polizei Saale-Holzland unter 036428 - 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

