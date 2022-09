Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrradcodierung - noch wenige freie Termine

Weimar (ots)

Die Weimarer Polizei plant am Mittwoch, den 28. September die letzte Fahrradcodierung in diesem Jahr. Zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr sind noch wenige Termine frei. Interessenten wenden sich bitte an die Polizei Weimar. Das Ganze wird am Dienstgebäude der Polizei-Inspektion durchgeführt. Das Prozedere für interesssierte Fahrradbesitzer*innen sieht wie folgt aus: Melden Sie Ihren Wunsch zur Codierung (Uhrzeit & Anzahl) entweder per mail (pi.weimar@polizei.thueringen.de) oder telefonisch (03643-882103) an die Polizei in Weimar. Anschließend werden die Termine per Telefon bestätigt, es erfolgt in jedem Fall ein Rückruf. Die Fahrradbesitzer*innen benötigen zur Codierung einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad und ein Personaldokument. Insofern Sie ein E-Bike codieren lassen möchten, bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit, denn oftmals muss der vom Rad abgebaut werden. Der nächste Termin am Standort der PI Weimar wird im Frühjahr 2023 stattfinden. Alle Interessierten können sich jedoch im Vorfeld bereits voranmelden.

