Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Junge Frau aus Jena vermisst

Jena (ots)

Die 27-jährige Miriam Engür hat in den Morgenstunden ihre Wohnung in der Clara-Zetkin-Straße in Jena in unbekannte Richtung verlassen. Nach längerem Kliniksaufenthalt wurde sie vor 2 Tagen nach Hause entlassen und ist nun abgängig. Die Vermisste bedarf unaufschiebbarer medizinischer Hilfe, weshalb eine zeitnahe Behandlung notwendig ist. Zur Beschreibung der Frau liegen folgende Informationen vor:

- europäischer Phänotyp - 168cm groß - kräftige Gestalt - dunkle schulterlange Haare/Pony - schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift und Kapuze - weiße 7/8 Hose - weiße Turnschuhe mit rosa Streifen - schwarze Lederumhängetasche 4-eckig - grüne Mund-/Nasenbedeckung - iPhone an schwarzen Schnüren umhängend - sporadische Brillenträgerin - schwarzes Lederarmband am rechten Handgelenk

Größere Suchmaßnahmen verliefen bis jetzt erfolglos und dauern noch an. Sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt die Polizei in Jena unter der Rufnummer 03641 - 810 sowie jede andere Polizeidienststelle oder der Polizeinotruf unter der "110" entgegen.

