LPI-J: Eigentümer gesucht

Weimar/Weimarer Land (ots)

Am Dienstag, den 13. September 2022, gegen 10:30 Uhr, wurde in der Herrenstraße in der Ortslage Nohra/Grammetal ein Kleinkraftrad aufgefunden. Der schwarzgrüne Roller wurde unweit der Kläranlage ohne Kennzeichen abgestellt. Weiterhin war das Lenkradschloss gebrochen und das Zündschloss mittels unbekanntem Werkzeug kurzgeschlossen worden. Da vor Ort kein Eigentümer ausfindig gemacht werden konnte, wurde der Roller durch die eingesetzten Beamten sichergestellt. Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer oder Zeugen, denen der Roller bekannt ist. Wer kennt das abgebildete Zweirad, oder kann Angaben zum Eigentümer machen?

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Weimar unter: 03643/ 882-0 oder per Mail an: ED.PI.Weimar@polizei.thueringen.de

