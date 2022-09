Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrräder gefunden

Apolda (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurden zwei Herrenfahrräder in Apolda aufgefunden, welche noch keinem Besitzer zugeordnet werden konnten. Ein weißes Fahrrad wurde an der Warenannahme des Kauflands in Apolda festgestellt und ein blaues Rad in einem Gebüsch in der Kleingartenanlage "Roter Berg". Die Fahrräder wurden sichergestellt und zur Polizeiinspektion in Apolda gebracht. Wer sein Fahrrad vermisst, kann sich gerne bei der Polizei melden (Tel.: 03644/541-0).

