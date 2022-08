LPI-J: Spurlos verschwunden

Jena (ots) - Zu einem räuberischen Diebstahl kam es am Montagabend in einem Baumarkt in der Brüsseler Straße in Jena. Ein 37-jähriger Mann betrat den Markt und bewegte sich als Kunde im Einkaufsbereich. Eine 49-Jährige konnte dann allerdings beobachten, wie der Mann immer wieder an seiner Kleidung und seinem mitgeführten Rucksack nestelte. Daraufhin begab sich die Mitarbeiterin in den Kassenbereich und informierte eine Kollegin über ihre Beobachtungen. Auf Anfrage ...

mehr