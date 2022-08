LPI-J: Waschmaschine auf Abwegen

Weimar (ots) - Am Freitagnachmittag beobachtete ein 56-Jähriger wie sein, nur wenige Tage zuvor als gestohlen gemeldetes, Motorrad auf der B7 in Richtung Weimar an ihm vorbeifuhr. Er setzte kurz zur Verfolgung an, musste jedoch abbrechen, da der Motorradfahrer mit rasanter Geschwindigkeit flüchtete. Kurz darauf ereignete sich dann auf der B7 auf Höhe der Ortschaft Bechstedtstraß ein schwerwiegender Verkehrsunfall. Wie ...

mehr