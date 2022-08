Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Der Lack ist ab

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mehrere Lackschäden entstanden Mittwochvormittag am Tachover Ring in Stadtroda, als ein 63-jähriger Fahrer mit seinem BMW neben einem Audi einparkte und diesen beim Rückwärtsfahren streifte. Zusätzlich entfernte sich der Verursacher pflichtwidrig vom Unfallort und floh zu seiner Wohnanschrift. Als die Fahrerin des Audis zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie die Schäden am Pkw fest und rief umgehend die Polizei. Jedoch konnte der Verursacher ermittelt und mit der Tat konfrontiert werden.

