LPI-J: Einbruch in eine DDR-Baracke

Weimar (ots) - Ein Busfahrer parkte sein Fahrzeug am 21.08.2022 gegen 10:45 Uhr in der Bahnhofstraße in Bad Berka. Im Anschluß begab er sich zu einer Pause in die Innenstadt. Als er gegen 11:50 Uhr zum Bus zurückkehrte, stellte er an der hinteren rechten Fahrzeugseite eine Beschädigung fest. Der Verursacher hatte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt. Am Bus entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr