Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Störenfried in Eisenberg

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus verschaffte sich am Montagabend ein 39-Jähriger in Eisenberg. Wie ein Zeuge mitteilte, trat der Mann die Zugangstür zum Gebäude auf und verschaffte sich so Eintritt. Anschließend begab sich der 39-Jährige zu einer Wohnungstür, welche er ebenfalls beschädigte, indem er ein Loch in diese trat. Darüber hinaus beleidigte und bedrohte er die Bewohner, bevor er in unbekannte Richtung von dannen zog.

